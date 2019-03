METAL HAMMER präsentiert: Alien Weaponry

Foto: Piotr Kwasnik. All rights reserved.

Im Sommer 2018 tourten sie das erste Mal überhaupt durch Deutschland und hinterließen sowohl auf dem Wacken- als auch auf dem Summer Breeze-Festival einen bleibenden Eindruck. Jetzt haben Alien Weaponry ihre erste Headlinertour hierzulande angekündigt. Das neuseeländische Teenager-Trio wird in folgenden Städten sein letztjähriges Debütalbum TŪ (Review hier) live vorstellen.

Für das US-Magazin Revolver sind Alien Weaponry „eine der zurzeit aufregendsten neuen Metal-Bands der Welt“. Mit dieser Meinung steht das Magazin nicht alleine da. Noch lange, bevor das Debüt TŪ im Juni 2018 erschien, waren sich weltweit Fans, Blogger, Musikindustrie und Medien darüber einig, dass Alien Weaponry mit ihrer Mixtur aus Thrash Metal und ihrer Muttersprache Te Reo Māori etwas Einzigartiges geschaffen haben.

Gegründet wird das Thrash Metal-Trio 2010 in Waipu/Neuseeland. Die beiden Brüder Lewis (g, v) und Henry de Jong (dr) sind zu diesem Zeitpunkt acht und 10 Jahre alt. Zu ihnen gesellt sich noch Bassist Ethan Trembath. Von Beginn an verfassen Alien Weaponry den Hauptteil ihrer Texte in der Sprache der neuseeländischen Ureinwohner und verbinden diese mit Thrash Metal.

Konflikte

Ihre Songs handeln altersuntypisch von emotionalen und politischen Konflikten, was Drummer Henry de Jong wie folgt erklärt. „Unser musikalischer Stil und unsere Einstellung haben viel gemeinsam mit Haka, sie sind sehr oft brutal, wütend und beschreiben Courage oder Verlust.“ Die de Jong-Brüder stammen von den Ngati Pikiāo und Ngati Raukawa, zwei Māori-Stämmen, ab. Sie beginnen ihre Schullaufbahn in einer Māori-Einrichtung, in der nur ihre Sprache gesprochen wird, wo Lieder und Haka, der neuseeländisches Ritual-Tanz, zum Alltag gehören.

Ihr Vater unterrichtet sie in der Historie Neuseelands und bringt ihnen auch die Musik von Metallica, Rage Against The Machine, Anthrax, Ministry, Red Hot Chili Peppers und anderen nahe. Mit dieser Kombination aus Musik, Sprache, Geschichte und soziopolitischem Hintergrund entsteht der typische Sound von Alien Weaponry. Benannt wird diese nach dem Science-Fiction-Film ‘District 9’ (2009). Das Video zu ‘Kai Tangata’ ist der meist gespielte Metal-Song im Juni 2018 im US-Kabel mit zwei Millionen Clicks auf YouTube.

METAL HAMMER präsentiert:

Alien Weaponry – Tour 2019

07.06. Berlin, Musik & Frieden

19.06. Köln, Luxor

20.06. Hamburg, Uebel & Gefährlich

25.06. Saarbrücken, Garage

Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets.