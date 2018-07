METAL HAMMER präsentiert: All That Remains

All That Remains

Ursprünglich 1998 von Sänger und Frontmann Philip Labonte als Nebenprojekt zu seiner damaligen Hauptband Shadows Fall gegründet, geriet All That Remains bald in den Fokus seines Interesses.

2002 erschien das Debüt BEHIND SILENCE AND SOLITUDE, das soundmäßig noch recht eng mit Labontes ursprünglicher Band verwurzelt war, was sich mit den Jahren jedoch stark änderte.

Weiterlesen All That Remains: Phil Labonte ist Fan von Taylor Swift All That Remains-Sänger Phil Labonte ist es egal, aus welchem Genre ein Song kommt – Hauptsache er ist gut. Da kann es auch schon gerne einmal Taylor Swift sein. Nach der Fertigstellung ihres 2015 erschienenen Longplayers THE ORDER OF THINGS folgte der erste Besetzungswechsel seit einem Jahrzehnt: Jeanne Sagan verließ die Band und wurde durch Aaron Patrick (ehemals Devildriver) ersetzt, mit dem sie ihr aktuelles Werk MADNESS einspielten, das im April letzten Jahres veröffentlicht wurde.

Im Dezember kommen All That Remains für drei Konzerte nach Deutschland, um ihre kraftvolle Interpretation modernen Metals live zu präsentieren. Am 10. Dezember spielen sie in Köln, am 11. Dezember in Berlin und am 17. Dezember in München.

METAL HAMMER präsentiert:

ALL THAT REMAINS

10.12. Köln, Luxor

11.12. Berlin, Columbia Theater

17.12. München, Backstage Halle

https://www.youtube.com/watch?v=p47rh-7lBx8 Video can’t be loaded: All That Remains – This Calling LIVE [HD] 5/17/17 (https://www.youtube.com/watch?v=p47rh-7lBx8)

Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, den 20. Juli. Karten gibt es dann unter www.metal-hammer.de/tickets.