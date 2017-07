METAL HAMMER präsentiert: Alter Bridge

Die aus den Creed-Ruinen aufgestiegenen US-Amis Alter Bridge um Stimmwunder Miles Kennedy und Saitenhexer Mark Tremonti veröffentlichten im Oktober 2016 mit THE LAST HERO ihr fünftes Album: Ein lose konzeptuelles Werk zum Thema Heldentum. Die 67 Minuten von THE LAST HERO perfektionieren die Balance zwischen eingängigem Hit-Songwriting und harter Basis, aber auch für romantische Schwelger ist etwas dabei.

Im Oktober kommen Alter Bridge für drei Live-Termine nach Deutschland, METAL HAMMER präsentiert natürlich:

ALTER BRIDGE

12.10. Stuttgart, Porsche-Arena

15.10. Hannover, Swiss Life Hall

16.10. Oberhausen, Turbinenhalle

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.