METAL HAMMER präsentiert: Avatar

Avatar erforschen die dunkle Seele des Alternative- und Melodic Death Metal – und dies seit zwanzig Jahren mit großem Erfolg. Mit ihrem aktuellen, neunten Album DANCE DEVIL DANCE lehren sie getreu dem Titel dem Beelzebub das Tanzen – und stiegen mit diesem Album unter anderem in die Top Ten der UK-Rock Charts ein. Dabei ging es der Band nie vordergründig um große Hits und Chart-Notierungen – viel wichtiger ist dem Quintett um Sänger, Keyboarder und Trompeter Johannes Eckerström und Gitarrist und Hauptsongwriter Jonas „Kungen“ Jarlsby die Weiterentwicklung ihres vielschichtigen Metalsounds. Das zeigte zuletzt auch DANCE DEVIL DANCE, welches neben den bewährten stilistischen Metal-Zutaten verstärkt auf Hard Rock setzte – wie etwa auch ein Duett mit Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale belegte.

Mit ihrem Mut zur Progression haben Avatar nach und nach immer neue Länder und Territorien erobert, bis hin zu einer Spitzenposition in den US-Rock Charts mit der Single ‘The Dirt I’m Buried In’. Auch ihren Platz auf den Playlisten kommerzieller Radiosender haben sich Avatar bereits vor Jahren gesichert. Songs wie ‘The Eagle Has Landed’, ‘Hail The Apocalypse’ oder ‘Let It Burn’ wurden mittlerweile über 100 Millionen Mal gestreamt. Avatar leben in einer Welt, in der Heavy Metal in all seinen vielen Spielarten herrscht – und übersetzen diesen in energetische Liveshows, die man so schnell nicht vergisst. Im Frühjahr nächsten Jahres lassen die dunklen Visionäre für fünf Konzerte nun den „Great Metal Circus“ in Deutschland auferstehen.

Avatar – Tour 2024

26.01. Köln, Live Music Hall

08.02. Nürnberg, Löwensaal

01.03. Hannover, Capitol

02.03. Frankfurt, Batschkapp

03.03. Stuttgart, Longhorn

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

