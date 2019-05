METAL HAMMER präsentiert: Beast In Black + Myrath

Beast In Black, Hamburg, Markthalle, 27.2.2019, From Hell With Love Tour

Anfang diesen Jahres brachte der Heavy Metal-Trupp Beast In Black ihr Zweitwerk FROM HELL WITH LOVE unter die Hörerschaft. In den deutschen Charts stieg die Platte auf Platz sechs ein, was das Quintett anschließend mit einer Headline-Tournee durch Europa. Nachdem Beast In Black im Sommer dann einige Festivals bespielen werden, geht es im Oktober und November mit dem zweiten Teil ihrer „From Hell With Love Tour“ erneut in die hiesigen Clubs.

FROM HELL WITH LOVE bei Amazon

Die Band kommentiert: „Unsere erste Headlinetour ist quasi eben erst zu Ende gegangen, aber das große Interesse an unseren Shows scheint europaweit nicht abzureißen. Und das nicht nur in den Ländern, die wird kürzlich besucht haben. Der immense Erfolg, den wir mit diesen 31 Shows gehabt haben, hat uns einen zweiten Abschnitt für den Herbst planen lassen, in dem wir auch neue Territorien erkunden werden.

Wir möchten uns hiermit nochmals bei all unseren Fans für ihren herzlichen Empfang auf der letzten Tour bedanken. Diese uns entgegengebrachte Liebe gilt es nun zu verewigen!“ Als Special Guest werden die tunesischen Metaller Myrath die Abende eröffnen. Die Band veröffentlichte ihr aktuelles Album SHEHILI erst am 3. Mai.

01.11. Hannover, MusikZentrum

02.11. Köln, Live Music Hall

07.11. Stuttgart, Im Wizemann (Halle)

08.11. Schweinfurt, Stattbahnhof

09.11. Dresden, Tante JU

15.11. (A) Graz, p.p.c.

17.11. (A) Wien, Szene

18.11. München, Backstage (Werk)

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.