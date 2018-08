METAL HAMMER präsentiert: Behemoth + At The Gates + Wolves In The Throne Room

„Wir hören euer Flehen, Europa! Wir freuen uns, euch heute unsere Tournee ankündigen zu dürfen! Zusammen mit At The Gates und Wolves in the Throne Room werden wir die unheilige Dreifaltigkeit und einen Schwarm der Verwüstung über den alten Kontinent bringen!“, sagt Behemoth Frontman Adam Nergal Darski zur Ankündigung der „Ecclesia Diabolica Evropa e.v. Tour 2019“.

Behemoths neues Album I LOVED YOU AT YOUR DARKEST wird am 5. Oktober via Nuclear Blast veröffentlicht. Während der Albumtitel für eine Black Metal-Band ungewöhnlich klingen mag, wird dessen Herkunft viele überraschen.

„Es ist ein Vers aus der Bibel“, verrät Nergal. „Es ist ein Zitat von Jesus Christus selbst. Dass Behemoth diesen Satz als Basis des neuen Albums verwenden, ist ein Sakrileg an extremer Musik.“

Als Vorgeschmack auf das neue Album haben Behemoth ein Video zur ersten Single ‚God = Dog‘ veröffentlicht:

Behemoth – God=Dog (Official Music Video)

66 exklusive Souvenir-Tickets & exklusive Tour-Shirts für jede Show sind seit dem 3. August auf http://behemoth-webstore.com erhältlich. Der generelle Ticket-Vorverkauf startet am 6. August 2018.

METAL HAMMER präsentiert:



Behemoth + At The Gates + Wolves In The Throne Room – Tour 2019

10.01. Frankfurt, Batschkapp

11.01. München, Tonhalle

13.01. A-Wien, Arena

15.01. CH-Zürich, Komplex 457

23.01. Oberhausen, Turbinenhalle

24.01. Berlin, Huxleys

01.02. Hamburg, Grosse Freiheit 36

Karten unter www.metal-hammer.de/tickets.