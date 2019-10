METAL HAMMER präsentiert: Böhse Onkelz

Das wird Dich auch interessieren





Richtig viel vor haben Stephan Weidner, Kevin Russell, Matt „Gonzo“ Röhr und Pe Schorowsky im kommenden Jahr. Neben einer fetten Hallentournee durch 15 deutsche Städte und die österreichische Hauptstadt haben Böhse Onkelz auch ein neues Album in petto. Letzteres erscheint am 28. Februar 2020 und stellt das nunmehr 17. Studiowerk der Deutschrock-Legenden dar.

Grund für die umfangreichen Pläne ist ein rundes Jubiläum, das Böhse Onkelz zu feiern haben. Sage und schreibe 40 Jahre hat die Frankfurter Kult-Formation bereits auf dem Buckel. Und wer die Herren kennt, weiß, dass sie nicht lumpen lassen werden. So plant das Quartett nach der Albumveröffentlichung und der Indoor-Tournee weitere, aktuell noch streng geheime Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich von „40 Jahren Böhse Onkelz“. Im Herbst. In Frankfurt. So viel zu „aktuell noch streng geheim“.

Vor ihrer Auflösung 2005 und seit ihrer Wiedervereinigung im Juni 2014 vor insgesamt 200.000 Fans auf dem pickepackevollen Hockenheimring füllen Böhse Onkelz Jahr für Jahr die größten Stadien, Hallen und sonstigen Bühnen des Landes. Nun wollen die Deutschrock-Protagonisten ihre Erfolgsgeschichte weiter schreiben.

So soll das neue Album der Hessen zunächst und den Weg in ein Jahr ebnen, in dem die Onkelz mal wieder einen prägenden Fußabdruck in der deutschen Musikgeschichte hinterlassen wollen. Einmal mehr und voller Vorfreude, führt es Frankfurts ganzen Stolz quer durch die Bundesrepublik und dort in die größten Venues. Dadurch soll 2020 das Onkelz-Jahr schlechthin werden. Von Anfang bis Ende.

gestern war heute noch morgen von den böhsen onkelz jetzt auf amazon kaufen!

METAL HAMMER präsentiert:

Böhse Onkelz

15.04. Oberhausen, König-Pilsener-Arena

17.04. Dresden, Messe, Halle 1

18.04. Berlin, Mercedes-Benz Arena

19.04. Erfurt, Messehalle

21.04. Hamburg, Barclaycard Arena

22.04. Rostock, HanseMesse

24.04. Magdeburg, GETEC Arena

25.04. Nürnberg, ARENA NÜRNBERGER Versicherung

28.04. München, Olympiahalle

29.04. Leipzig, Messe HALLE:EIN

01.05. Köln, LANXESS arena

02.05. Stuttgart, Schleyer-Halle

03.05. Kempten, bigBOX ALLGÄU

05.05. A-Wien, Stadthalle

07.05. Chemnitz, Messe

08.05. Hannover, TUI Arena

Karten zur Tour ab 5.11.2019, 17 Uhr, unter www.metal-hammer.de/tickets.