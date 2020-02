METAL HAMMER präsentiert: Böhse Onkelz Jubiläums-Shows

Foto: Böhse Onkelz. All rights reserved.

Pünktlich zur Veröffentlichung ihres neuen Albums BÖHSE ONKELZ und vor dem Start der restlos ausverkauften Hallentournee im April 2020 lüften Böhse Onkelz das große Geheimnis um die Frage, wie die vier Frankfurter ihr 40. Bandjubiläum feiern werden: Eine Jubiläumswoche mit sechs Konzerten in Frankfurt.

Diese Orte sind natürlich nicht zufällig gewählt. Rund um den Henninger-Turm in Sachsenhausen, wo die Onkelz in den Achtzigern fast jedes Wochenende die Gegend unsicher gemacht haben, arbeiten sie sich in einem Radius von zwanzig Kilometern durch die eigene musikalische Geschichte. Sprichwörtlich von ganz unten nach ganz oben.

METAL HAMMER präsentiert:

Böhse Onkelz

28.08. Frankfurt, Das Bett

29.08. Frankfurt, Das Bett

01.09. Neu-Isenburg, Hugenottenhalle

02.09. Frankfurt, Jahrhunderthalle

04.09. Frankfurt, Waldstadion

05.09. Frankfurt, Waldstadion

Tickets



Wichtiges zum Vorverkauf:

Am Donnerstag, den 5. März 2020 um 16.00 Uhr startet der Ticket-Vorverkauf für die beiden Stadion-Shows im Frankfurter Waldstadion (4.9. und 5.9.) unter folgendem Link: 40 Jahre Onkelz Ticketshop

Registrierung Club- und Hallenshows:

Die Vergabe des Vorkaufsrechts für die Shows im Club Das Bett, Hugenottenhalle und Jahrhunderthalle erfolgt im Losverfahren. Die Registrierung ist ab sofort bis Dienstag, 10.03. um 16 Uhr, unter folgendem Link möglich: www.myticket.de/de/tomBOla

Losverfahren Club- und Hallenshows:

Am Mittwoch, 11.03.2020 um 16 Uhr, erhalten die Gewinner des Losverfahrens einen Code per E-Mail. Der Code berechtigt für 24 Stunden zum Ticketkauf ab Donnerstag, 12.03.2020 um 16 Uhr für eines der folgenden Konzerte der Jubiläumswoche:

28.08.2020 Das Bett / Frankfurt

29.08.2020 Das Bett / Frankfurt

01.09.2020 Hugenottenhalle / Neu-Isenburg

02.09.2020 Jahrhunderthalle / Frankfurt

Wird der Gewinn nicht innerhalb der 24 Stunden eingelöst, verfällt dieser und wird erneut verlost. Pro Bestellung können maximal 2 Tickets unter folgendem Link erworben werden: bo40.myticket.de. Der Verkauf der Tickets erfolgt ausschließlich über Käuferpersonalisierung.