Die Macher des METAL HAMMER PARADISE blicken nach vorne und können bereits jetzt vermelden: Das Festival ist ausverkauft!

Nachlese 2021 Nach dem coronabedingten Ausfall 2020 konnten Besucher wie Veranstalter des METAL HAMMER PARADISE 2021 ihr Glück kaum fassen und zelebrierten zwei (oder mehr) Tage lang eine Party, die sich (nicht nur die Hände) gewaschen hat. In der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe 2022 lest ihr unseren ausführlichen Nachbericht vom Indoor-Event am Weissenhäuser Strand. Gebt euch hier das Aftermovie 2021 vom METAL HAMMER PARADISE! Den kompletten umfangreichen Nachbericht zum METAL HAMMER PARADISE findet ihr in der METAL HAMMER-Januarausgabe 2022, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! *** Bleib du Zuhause,…