METAL HAMMER präsentiert: Borknagar

Das wird Dich auch interessieren





Mit ihrem elften Album TRUE NORTH gewannen Øystein G. Brun und seine Mannen zum zweiten Mal (nach 2012) unseren Soundcheck, obwohl die Vorzeichen nicht zum Besten standen: Schließlich musste die Gruppe Ausnahmetalente wie Sänger Andreas „Vintersorg“ Hedlund und Gitarrist Jens F. Rydland ziehen lassen und besteht seitdem (inklusive zweier Neuzugänge) als Quintett fort.

Die norwegischen Progressive-Black-Metaller gehen von Mitte März bis Mitte April erst mal auf große USA- und Kanada-Tour zusammen mit Rotting Christ und Wolfheart. Borknagar-Sänger Brun freut sich allerdings auch bereits auf die Europadaten.

TRUE NORTH bei Amazon

„Wir sind wirklich stolz darauf, endlich die True North-Europatournee für 2020 ankündigen zu können. Gemeinsam mit unseren treuen Kameraden Saor und Cân Bardd setzen wir am 21.11. in Warschau die Segel. Die Reise wird uns durch ganz Europa führen, inklusive zweier Dates in Großbritannien.

Um das noch mal zu unterstreichen: Wir waren zuletzt 1998 auf der Insel… das ist 22 Jahre her! Es ist also unnötig zu erwähnen, dass wir uns extrem auf diese Tour freuen! Wir hoffen, all unsere Freunde, Fans und Kollegen auf unserem True North-Abenteuer in Europa zu treffen!“

METAL HAMMER präsentiert:

Borknagar + Saor + Cân Bardd – Tour 2020

24.11. Leipzig, UT Connewitz

25.11. Hamburg, Logo

26.11. Essen, Turock

08.12. Stuttgart, Im Wizemann

09.12. München, Backstage

11.12. Weinheim, Café Central

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.