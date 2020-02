METAL HAMMER präsentiert: British Lion

Im Rahmen der Veröffentlichung des zweiten Albums THE BURNING werden British Lion im Sommer 2020 eine Reihe von Festival- und Headline-Clubshows in ganz Europa spielen. Für Deutschland hält die Band um den Iron Maiden-Bassisten Steve Harris zwei Termine im Juni 2020 parat. British Lion sind jeweils an den Tagen vor den Iron Maiden-Shows am 8. Juni 2020 in Bremen im Aladin und am 17. Juni 2020 in Stuttgart im Club Im Wizemann.

Steve Harris zu den aktuellen Shows: „Wir haben gerade eine US-Clubtour rund um die Veröffentlichung von THE BURNING beendet, und vor Weihnachten auch einige Shows in Großbritannien gespielt. Es war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, europäische Daten hinzuzufügen, daher dachte ich, wir sollten versuchen, einige British Lion-Shows rund um die Iron Maiden-Legacy Of The Beast-Tour zu spielen, wo immer es die Zeit erlaubt.

Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, diese neuen Termine in den Tourplan aufzunehmen, und es ist großartig, dass wir eine Mischung aus Festivals und Clubs spielen können. Wir freuen uns darauf, alle im Sommer zu sehen.“

08.06. Bremen, Aladin

17.07. Stuttgart, Im Wizemann

