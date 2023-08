METAL HAMMER präsentiert: Cavalera

Nach dem erfolgreichen letzten Teil der weltweiten „Beneath The Arise“-Tour durch die USA im September/Oktober 2022 kommen die beiden Sepultura-Gründer Max & Iggor Cavalera im Rahmen der „Morbid Devastation“-Tour im November 2023 mit der Aufführung der neu aufgenommenen Klassiker BESTIAL DEVASTATION (1985) und MORBID VISIONS (1986) erneut nach Deutschland. Die brasilianischen Metal-Legenden gastieren am 17.11.2023 in Wiesbaden (Schlachthof), am 24.11.2023 in Köln (Kantine), am 25.11.2023 in Leipzig (Hellraiser) und am 26.11.2023 in Berlin (Metropol).

Empfehlung der Redaktion Max und Igor Cavalera (Ex-Sepultura) trauern um ihre Mutter Extreme Metal Max und Igor Cavalera tragen derzeit schwarz. Denn Vania Cavalera, die Lebensspenderin der zwei Sepultura-Ikonen, lebt nicht mehr. Fast 40 Jahre nach dem Beginn ihrer einzigartigen Karriere haben die beiden Cavalera-Brüder Max und Iggor die beiden Veröffentlichungen, die sie auf die Weltbühne des Heavy Metal katapultierten, neu aufgenommen: Das Debüt MORBID VISIONS von 1986 und die erste EP BESTIAL DEVASTATION von 1985. Nach der „Return To Roots“-Tour 2017 und der „Beneath The Arise“-Tour 2019 feiern sie ihre Vergangenheit nun ein weiteres Mal, indem sie die beiden Veröffentlichungen in den Mittelpunkt ihrer neuen Tournee stellen.

Um das Ganze adäquat auf der Bühne umzusetzen, bekommen sie Live-Unterstützung von Bassist Igor Amadeus Cavalera (Healing Magic, Go Ahead And Die) und Gitarrist Travis Stone (Pig Destroyer, Desolus). Max Cavalera über die Re-recordings: „Manchmal muss man einfach dorthin zurückgehen, wo alles begann! Wir haben BESTIAL DEVASTATION und MORBID VISIONS mit dem fantastischen Sound der heutigen Zeit neu aufgenommen, aber dennoch ihren rohen und zeitlosen Spirit beibehalten. Zudem sind auch noch zwei neue Tracks mit Riffs aus den damaligen Zeiten dabei, die wir noch auswendig konnten.“

Iggor Cavalera ergänzt: „Ich fand immer, dass die Aufnahmen unserer früheren Werke nicht der Art, wie wir die Songs live gespielt haben, gerecht wurden. Dies ist also ein ganz besonderer Moment in unserem Leben und wir sind stolz, den Fans unsere wahre Vorstellung dieser tollen Veröffentlichungen zu zeigen.“ Sepultura gehören mit zu den Wegbereitern des Nu Metal, vermischten Punk und Metal mit traditionellen brasilianischen Elementen und kreierten so einen einzigartigen Stil. Die Brüder Max und Iggor schrieben vor allem in den Neunzigern Heavy Metal-Geschichte. Besonders mit den drei Werken ARISE (1991), CHAOS A.D. (1993) und ROOTS (1996) wurden sie bekannt, verkauften allein in den USA mehr als drei Millionen Platten, weltweit sind es knapp 30 Millionen.

17.11. Wiesbaden, Schlachthof

24.11. Köln, Kantine

25.11. Leipzig, Hellraiser

26.11. Berlin, Metropol

