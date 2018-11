METAL HAMMER präsentiert: Dark Easter Metal Meeting 2019

Nach seinem Einstand im Jahr 2012 (400 Besucher, sechs Bands) und einer weiteren Ausgabe 2013 (900 Besucher, sieben Bands), jeweils im Backstage Werk, wuchs das Dark Easter Metal Meeting 2014 um eine zweite Bühne in der Backstage Halle (900 Besucher, elf Bands). Die vierte Ausgabe 2015 fand erstmals auf drei Bühnen (Backstage Werk, Backstage Halle und Backstage Club) statt und war erstmals ausverkauft (1.400 Besucher, 15 Bands).

Stetes Wachstum

Bei gleichem Bühnenkonzept war auch die fünfte Ausgabe 2016 ausverkauft (1.400 Besucher, 17 Bands). Die sechste Ausgabe 2017 fand erstmals an zwei Tagen statt. Am ersten Tag (600 Besucher, 8 Bands) wurden die zwei kleineren Bühnen bespielt, am zweiten Tag (1400 Besucher, 17 Bands) alle drei Bühnen. Beide Tage waren bereits im Vorfeld restlos ausverkauft. Beim Dark Easter Metal Meeting 2018 wurden erstmals drei Bühnen an zwei Tagen bespielt. Die siebte Ausgabe war bereits wochenlang vorher restlos ausverkauft (1.600 Besucher, 34 Bands).

„Es ist schön am Ostersonntag für den Herrgott zu spielen!“ – Tom Gabriel Fischer (Triptykon, ex-Hellhammer, ex-Celtic Frost).

34 Bands auf drei Bühnen

Über die Jahre reisten nicht nur die auftretenden Bands aus vielen unterschiedlichen Ländern an, sondern auch das Publikum wurde zunehmend internationaler. Ostern 2019 wird dank eines abwechslungsreichen und hochkarätigen Aufgebots von 34 internationalen, nationalen und lokalen Bands auf drei Bühnen für Fans und Freunde des Black-, Dark-, Death- und Doom-Metals und Metalheads aus aller Welt wieder ein unvergessliches Erlebnis. Bands und Besucher schätzen vor allem die familiäre Atmosphäre, die gute Stimmung, die hervorragende Band-Auswahl sowie die kurzen Wege.

„Ich habe ja schon viele Festivals in meinem Leben gespielt, aber beim Dark Easter Metal Meeting fühlt man sich immer absolut wie zu Hause.“ – Jürgen Bartsch (Bethlehem)

DARK EASTER METAL MEETING – 20./21. April 2019

20. April 2019

Tsjuder + Necrophobic + Advent Sorrow + Midnight + The Ruins Of Beverast + Gehenna + Thulcandra + Sear Bliss + Urn + Endezzma + Baest + Imperial Triumphant + Décembre Noir + Essenz + Goath + Dead Alone + eine weitere Band

21. April 2019

Triptykon + Unleashed + Taake + Harakiri For The Sky + Darkened Nocturn Slaughtercult + Dornenreich + Helheim + Nocte Obducta + Waldgeflüster + Possession + Dawn Of Disease + Lik + Firtan + Karg + Infestus + Thormesis + Convictive