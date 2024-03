Die Modern-Metaller Avenged Sevenfold kommen im Juni zusammen mit ††† (Crosses) für zwei Termine nach Deutschland.

Avenged Sevenfold haben mittlerweile weltweit über zehn Millionen Alben verkauft. Mit zwei ihrer Alben (NIGHTMARE, 2010 und HAIL TO THE KING, 2013) konnten sie Platz 1 der Billboard Charts erreichen. Dazu kommen mehr als eine Milliarde Video-Views und Spotify-Streams sowie divere Nummer eins-Hits im Rock-Radio. Auch live kann die Band um M. Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ und Brooks Wackerman überzeugen. Ausverkaufte Konzerte und Headlinerspots auf den größten Festivals sprechen für sich. Nun kommen Avenged Sevenfold mit ihrem aktuellen Album LIFE IS BUT A DREAM... auf Tour. METAL HAMMER präsentiert: Avenged Sevenfold + ††† (Crosses) 05.06. Hamburg, Barclays…