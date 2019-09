METAL HAMMER präsentiert: Deathstars

Foto: BIRGER TREIMER. All rights reserved.

Nach der kürzlichen Wiedervereinigung mit Gitarrist Cat Casino kann Schwedens Death Glam-Trupp Deathstars es kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen. In diesem Jahr spielten sich die Schweden bereits bei einigen Festival-Gigs wie dem Wacken Open Air, Graspop und Master Of Rock warm, um fit in für ihre anstehende Europa-Headliner-Tour im kommenden Frühjahr zu sein.

Deathstars gründeten sich im Jahr 2000 in Strömstad in Schweden. Seitdem veröffentlichten sie vier Studioalben. Aktuell verleiht die Gruppe Platte Nummer fünf und somit dem Nachfolger zu THE PERFECT CULT (2014) den letzten Schliff. Eine Veröffentlichung ist fürs Frühjahr 2020 angesetzt. Ein genauer Termin wird aber erst noch bekanntgegeben.

Die Band kommentierte: „Wir sind zurück! Nachdem wir vier Jahre unsere Batterien aufgeladen haben und nun Cat wieder in der Truppe ist, – zusätzlich zu dem wahnsinnigen Nitro an den Drums – sind wir bereit, für eine höllisch geile Show! Wir sehen euch alle nächstes Jahr – nackt oder auch nicht. Aber verpasst das auf keinen Fall!“

METAL HAMMER präsentiert:

Deathstars – Tour 2020

26.04. Köln, Stollwerck

11.05. (CH) Zürich, Plaza Klub

13.05. Stuttgart, Im Wizemann

14.05. München, Strom

15.05. Berlin, Bi Nuu

Karten unter www.metal-hammer.de/tickets.