DIe Finnen Nightwish wollen das Jahr 2020 zu ihrem machen. Mit neuem Album und einer Welttournee wird ihnen das locker gelingen.

Nightwish kündigen ihre Rückkehr nach Europa während ihrer kommenden Welttournee in 2020 an! Die Band hatte bereits eine Show in Amsterdam angekündigt, für die innerhalb weniger Tage über 15.000 Tickets verkauft wurden. Die für ihr einzigartiges Songwriting, grandiosen Bühnen Designs und Pyro-Effekte berühmt-berüchtigte finnische Symphonic Metal-Band Nightwish verspricht, ihr Publikum erneut auf eine spektakuläre audiovisuelle Reise zu entführen. Nightwish arbeiten derzeit an einem neuen Studioalbum, das 2020 erscheinen wird. Außerdem wurde vor Kurzem ihr neues Liverelease DECADES: LIVE IN BUENOS AIRES angekündigt, das am 6. Dezember in den folgenden Formaten erscheinen wird: BluRay Digibook, 2CD Digipak, BluRay+2CD Earbook, 3LP. DECADES:…