METAL HAMMER präsentiert: Dornenreich “Mystic Places” Akustiktournee

An ausgewählten Orten führen Dornenreich das weiter, was sie 2007 mit ihrem unvergesslichen Auftritt in der Krypta des Leipziger Völkerschlachtdenkmals begannen und mit ihren Kirchenkonzerten in den Jahren 2013 und 2015 fortführten: eindringliche und tief emotionale Akustikkonzerte.

Noch lange vor der Veröffentlichung ihres neunten Studioalbums präsentieren Dornenreich in diesem Rahmen exklusiv Ausschnitte dieses Albums und binden sie in ein umfangreiches Programm aus Stücken ihrer bewegten 22-jährigen Band-Geschichte ein.

Mit Stimme, Gitarre und Violine schaffen Dornenreich eine Atmosphäre, die in ihrer Intensität, Leidenschaftlichkeit und Mystik einzigartig ist. METAL HAMMER präsentiert diese beeindruckende Reise.

METAL HAMMER präsentiert:

DORNENREICH Akustik-Tour 2018: “Mystic Places”

03.03.2018 Dortmund, Pauluskirche

09.03.2018 A-Wien, Escape

10.03.2018 München, Spectaculum Mundi

23.03.2018 Hamburg, Kultur Palast

24.03.2018 Berlin, theARTer Galerie

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.