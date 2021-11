Das Download Germany findet am 24. Juni 2022 erstmals am Hockenheimring statt. Metallica, Five Finger Death Punch und Sabaton sind bereits bestätigt.

Das Download zählt seit Jahren zu den beliebtesten britischen Festival-Events, auf dem sich die stärksten und populärsten Rock-Bands und Metal-Ikonen präsentieren. Jetzt hat Download Germany mit Metallica am 24. Juni 2022 auf dem Hockenheimring Premiere. Und die Message für alle Fans lautet: Es soll die beste und eindrucksvollste Hard’n’Heavy Music Experience überhaupt werden. Das neue Festival bietet dem Metal-Genre im legendären Motodrom am Hockenheimring ein neues Zuhause. Auf einer riesigen Doppelbühne ist geplant, dass Ende Juni 2022 bis zu 10 Top Acts spielen. Zum Start gelang es dem Veranstalter Live Nation, Metallica als Headliner zu engagieren. Im Rahmen der Veröffentlichung…