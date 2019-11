METAL HAMMER präsentiert: Eisbrecher

Foto: B. Treimer. All rights reserved.

Das wird Dich auch interessieren





Der nächste November wird eiskalt. Die Münchener Erfolgs-Rocker Eisbrecher haben für 2020 nämlich bereits jede Menge neue Konzerttermine bekanntgegeben. Nachdem die Band bereits im Frühjahr in Europa unterwegs sein wird, peilen die NDH-Musiker anschließend zehn Städte in Deutschland an und nehmen zum Schluss noch Kurs auf Österreich.

Im Gepäck werden sich nicht nur jede Menge Songs befinden, sondern auch die Nürnberger Band Schattenmann, die als Support auf der Tournee zu sehen sein wird und erst in diesem Jahr ihre aktuelle Platte EPIDEMIE veröffentlichte.

METAL HAMMER präsentiert:

Eisbrecher

Special Guest: Schattenmann

06.11.2020 Hannover, Swiss Life Hall

07.11. 2020 Leipzig, Haus Auensee

08.11. 2020 Berlin, Columbiahalle

12.11. 2020 Wiesbaden, Schlachthof

13.11. 2020 Bochum, RuhrCongress

14.11. 2020 Hamburg, edel-optics.de Arena

19.11. 2020 Fürth, Stadthalle

20.11. 2020 Ludwigsburg, MHP Arena

21.11. 2020 München, Zenith

27.11. 2020 Dresden, Alter Schlachthof

28.11. 2020 A-Wien, Gasometer

Karten zur Tour gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets.