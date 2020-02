METAL HAMMER präsentiert: Eisheilige Nacht

Das wird Dich auch interessieren





Der Winter wird wieder laut: Die mittlerweile schon Kultstatus besitzende Indoor-Festival-Reihe Eisheilige Nächte, zu der Subway To Sally alljährlich gemeinsam mit befreundeten Bands einladen, geht in die zwölfte Runde. Start ist am 17. Dezember in Pratteln (Schweiz).

METAL HAMMER präsentiert:

Eisheilige Nacht 2020

Subway To Sally + Mr. Hurley & Die Pulveraffen + Tanzwut + Mr. Irish Bastard

17.12. CH-Pratteln, Z7

18.12. Stuttgart, Im Wizemann

19.12. Gießen, Hessenhalle

20.12. Dresden, Alter Schlachthof

26.12. Köln Carlswerk

27.12. Würzburg, Posthalle

28.12. Bielefeld, Ringlokschuppen

29.12. Bremen, Pier 2

30.12. Potsdam, Metropolishalle

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets. Offizieller Vorverkaufsstart ist der 01.03.2020.