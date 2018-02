METAL HAMMER präsentiert: Eisheilige Nacht 2018

Der Winter wird wieder laut: Die mittlerweile schon Kultstatus besitzende Indoor-Festival-Reihe Eisheilige Nächte, zu der Subway To Sally alljährlich gemeinsam mit befreundeten Bands einladen, geht in die zehnte Runde. Start ist am 20. Dezember in Stuttgart.

Weiterlesen Eisheilige Nacht 2016: Bilder aus dem Pit von Eluveitie, Subway To Sally u.v.a. Eisheilige Nacht 2016, 26.12.2016, Bochum: RuhrCongress Zehn volle Jahre! Die Eisheilige Nacht – für Subway To Sally eine Passion und für die Fans der Veranstaltung eine Institution – feiert ihren ersten zweistelligen Geburtstag. Spätestens seit den Wacken Winter Nights ist klar, dass die Potsdamer Band mit ihrem Konzept Jahre voraus war und eine Vorreiterrolle in Sachen Winter-Festivals einnimmt.

Mit von der Partie werden 2018 die Bremer Versengold, die Wiener Russkaja und die Ungarn Paddy And The Rats sein. Erneut bietet das Line-up damit eine feierlaunige Mischung aus Folk, Irish Pub, Mittelalter und Rock, kurzum: Eine perfekte Melange, um in der ansonsten so stillen, klischeebehafteten Weihnachtszeit mal ordentlich Staub aufzuwirbeln.

Seht hier den Teaser zu den Eisheiligen Nächten 2018:

Subway To Sally + Versengold + Russkaja + Paddy & The Rats

20.12. Stuttgart, Im Wizemann

21.12. CH-Pratteln, Z7

22.12. Gießen, Hessenhallen

23.12. Dresden, alter Schlachthof

26.12. Bochum, Ruhrcongress

27.12. Würzburg, Posthalle

28.12. Bielefeld, Ringlokschuppen

29.12. Bremen, Pier 2

30.12. Potsdam, Metropolishalle

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.