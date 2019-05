METAL HAMMER präsentiert: Entombed A.D. + Aborted + Bæst

Neben den beiden todbringenden Headlinern Entombed A.D. und Aborted darf man keinesfalls die dänischen Death Metal-Newcomer Bæst außer Acht lassen, die mit ihrem Debüt DANSE MACABRE (2018) allerdings nicht auf uneingeschränkte Begeisterung stießen. Vielleicht kann das kommende VENENUM (13.9.2019) mehr überzeugen?

Die belgischen Kult-Deather Aborted verbreiten (nicht nur) die Gedärme ihres aktuellen Albums TERRORVISION (2018), und Entombed A.D. wollen mit dieser Tour auf ihr kommendes Werk BOWELS OF EARTH (30.8.2019) Appetit machen.

„Wir fühlen uns extrem geehrt, bei der diesjährigen Hell Over Europe Tour spielen zu dürfen. Und dann auch noch als Co-Headliner mit den Genre-prägenden Entombed A.D., eine Band, mit der wir aufgewachsen sind. Und dann auch noch die mächtigen Bæst als Support, die für uns die besten Death Metal-Newcomer der letzten Jahre sind. Kommt alle zur Death Metal-Party des Jahres, wir werden eure Nacken brechen! Oh, und, ganz nebenbei bemerkt, haben wir ein paar neue Überraschungen für euch mit dabei!“ (Aborted)

„Mit unserem neuen Album in der Tasche, das am 30. August erscheinen wird, gehen wir mit unseren Freunden Aborted und Bæst auf Europatournee! Wir sehen uns, Headbangers!“ (Entombed A.D.)

„Mit den Größen, die die Szene prägten, zu touren? Wohl kaum! Sie sind Legenden. Mit den grenzenvernichtenden Grind-Göttern, die Liveshows im Extrem-Bereich neu definiert haben? Wie wurde das nur möglich… wir sind doch nur dänische Newcomer… BOOM. Wir sind so stolz darauf, Teil dieses knochenbrechenden Line-ups zu sein!“ Bæst

Die „Hell Over Europe III“-Tournee beginnt am 18. Oktober 2019 in London und endet am 17. November in Hamburg.

Entombed A.D. + Aborted + B æ st

20.10. Leipzig, Täubchenthal

02.11. Kassel, Goldgrube

03.11. Mannheim, MS Connexion Complex

17.11. Hamburg, Kulturpalast

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.