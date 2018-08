Nach dem unerwarteten Tod von Pantera- und Hellyeah-Schlagzeuger Vinnie Paul erinnern sich etliche Bands, Musiker und Freunde an den großherzigen, stets positiven Schlagzeuger.

Nach dem unerwarteten Tod von Vinnie Paul, der am 22.6.2018 im Schlaf an einem Herzinfarkt verschied, ist die Trauer in der Metal-Welt groß. Vinnie hatte gerade erst die Aufnahmen für das sechste Hellyeah-Album eingetrommelt. Bei den restlichen Band-Mitgliedern würden Trauer, Schock, Bestürzung, Wut und Verzweiflung herrschen, so Hellyeah-Gitarrist Tom Maxwell: "Umarmt eure Liebsten und passt auf sie auf. Vinnie ist und wird geliebt wie auch vermisst, aber seine Musik wird für immer leben." Zwischen den ehemaligen Pantera-Genossen Paul und Phil Anselmo herrschte zwar seit Jahren nicht mehr das beste Verhältnis (sie sprachen nicht mehr miteinander), dennoch postete Anselmo auf Instagram…