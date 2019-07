METAL HAMMER präsentiert: Eskimo Callboy

Party People, macht euch bereit: Eure Lieblingsballermänner von Eskimo Callboy kommen im Dezember auf Tour und machen dabei sechs Mal Station in Deutschland sowie jeweils einmal in Österreich und der Schweiz. So schenkt euch die Metal-/Trance-Core-Kapelle aus Castrop-Rauxel zum Jahresende nochmal eine saftige Ladung dicke Riffs, hämmernde Beats und mitreißende Melodien.

Weiterlesen Eskimo Callboy: Schlagzeuger als Anwärter bei TV-Show „Die Bachelorette“ Kein Witz: David Friedrich, Schlagzeuger bei Eskimo Callboy, sucht demnächst im Trash-TV nach der Liebe. Er ist als Kandidat bei "Die Bachelorette" dabei.

Eskimo Callboy – das sind die beiden Sänger Kevin Ratajczak sowie Sebastian „Sushi“ Biesler, die Gitarristen Daniel Haniss und Pascal Schillo, Bassist Daniel Klossek und Schlagzeuger David Friedrich. Letzterer erlangte einerseits mit dem Sieg bei der RTL-Show „Die Bachelorete“ im Jahr 2017 und andererseits mit dem vierten Platz beim „Dschungelcamp“ von 2018 seine 15 Minuten Ruhm. Seitdem konzentriert er sich jedoch wieder voll und ganz auf die Musik und seine Band.

Nach den Alben BURY ME IN VEGAS (2012), WE ARE THE MESS (2014), CRYSTALS (2015) und dem aktuellen Werk THE SCENE (2017) sowie unzähligen Liveshows wissen Eskimo Callboy genau, wo der Hammer hängt und wie sie die Fans zum Feiern bringen. 2010 gegründet, hat sich der Kurs der Band seitdem nicht verändert: Spaß an der Musik und Spaß überhaupt stehen an erster Stelle – und das zeigt das Sextett immer wieder, sei es live auf der Bühne oder auf Platte.

the scene jetzt bei amazon ordern!

Man mag sich vielleicht schwertun, welchem Genre man die Musik von Eskimo Callboy zuordnen soll – ist das nun Trance-Core, Electro-Core oder doch einfach nur Metalcore? Doch eigentlich ist gar nicht so wichtig. Es ist der Mix von verschiedenen stilistischen Einflüssen, der die Formation ausmacht und dafür sorgt, dass die Jungs einzigartig sind und damit Fans auf der ganzen Welt überzeugen. Egal, ob in Japan, Russland, den USA, China oder sogar Südafrika – wenn die Energiebündel die Bühne betreten, ergibt sich immer das gleiche Bild vor der Bühne: bis zum Bersten gefüllte Hallen mit Fans, die ausrasten und den Eskimo-Sound abfeiern. Selbiges ist auch im Dezember zu erwarten.

METAL HAMMER präsentiert:

Eskimo Callboy – Rehab Tour 2019

01.12. Berlin, Metropol

05.12. A-Wien, Simm City

07.12. Köln, Palladium

08.12. Hamburg, Docks

18.12. CH-Zürich, Komplex 457

19.12. München, Tonhalle

20.12. Nürnberg, Löwensaal

21.12. Leipzig, Haus Auensee

Karten unter www.metal-hammer.de/tickets.

Picasa

Anzeige iPhone XR für 1 €* im Tarif MagentaMobil L mit Top-Smartphone 6,1″ Liquid Retina Display

leistungsstarker Smartphone Chip

revolutionäres Kamerasystem Bei der Telekom bestellen