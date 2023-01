Rock am Ring und Rock im Park finden Anfang Juni 2023 statt. Alle Infos rund um die Open Air-Festivals findet ihr hier.

Datum Hier findet ihr alle relevanten Infos über die vom 02.06. bis 04.06.2022 stattfindenden Open Airs. Veranstaltungsort Adresse Rock am Ring: Nürburgring 53520 Nürburg Adresse Rock im Park: Zeppelinfeld 90471 Nürnberg Preise & Tickets Die 10.000 Early Bird-Tickets für 2023 sind vergriffen. Wochenend-Tickets für 229,- Euro könnt ihr hier bestellen. Bands Apache 207 Arch Enemy Architects AViVA Badmómzjay Bounty & Cocoa Boy Bleach BoySetsFire Bring Me The Horizon Brutus Bury Tomorrow Carpenter Brut Charlotte Sands The Chats Cleopatrick Dead Sara The Distillers Employed To Serve Evanescence Fever 333 Finch Flogging Molly Giant Rooks Gojira Halestorm Hollywood Undead Hot Water Music…