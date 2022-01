Feuerschwanz: MEMENTO MORI #1 der Charts

Das Jahr beginnt für Feuerschwanz mit einem großen Highlight! MEMENTO MORI, das neue Album der Mittelalter-Folk-Metaller, steigt auf Platz 1 der offiziellen deutschen Album-Charts ein! Damit erreicht die steile Karriere der Formation, die als Spaß-Rock-Band startete und sich mittlerweile zu einem der größten und ernst zu nehmendsten Acts im deutschen Folk Rock und Heavy Metal entwickelt hat, einen neuen Höhepunkt.

Napalm Records-Gründer, -Eigentümer und -Geschäftsführer Markus Riedler gratuliert. „Feuerschwanz mit ihrem neuen Album MEMENTO MORI auf #1 in den Charts — was für ein Start in das neue Jahr! Feuerschwanz schaffen es, ihren Trademarkes treu zu bleiben und sich trotzdem musikalisch weiterzuentwickeln. Ihre Texte erzählen aus der Vergangenheit, Heldentaten und großen Schlachten, und erscheinen auch 2022 erschreckend real. Eine lebensbejahende Band, immer nah an ihren Fans, welche auch in düsteren Zeiten für positive Stimmung sorgen. Großen Dank an alle Beteiligten, die für diesen kometenhaften Aufstieg der Band gesorgt haben!“

Feuerschwanz zum Chart-Einstieg: „Es ist wirklich schwer in Worte zu fassen, und wir können es tatsächlich noch immer nicht wirklich glauben, aber wir haben es tatsächlich geschafft und bedanken uns bei allen, die diesen Erfolg möglich gemacht haben! Wir haben eine lange Reise hinter uns. Wie bei Frodo, der sich aus dem Auenland auf einen aussichtslosen Weg machte, war der Erfolg bei uns anfangs nie geplant oder vorgesehen!

Feuerschwanz sind unendlich dankbar

Der Spaß am Musikmachen hat uns durch viele Konzerte getragen. Im Laufe der Jahre, vieler Festivals und Tourneen haben sich uns so unglaublich viele Folk und Metal Fans angeschlossen, die uns momentan durch diese Zeiten tragen. Ihnen sind wir unendlich dankbar für den heutigen Tag. Der Tag wird kommen, an dem wir wieder live auf der Bühne stehen und euch eure Unterstützung zurückzahlen können!“