Feuerschwanz: Neue Single ‘Warriors Of The World United’

Am 31. Dezember 2021 veröffentlichen die Folk-Rocker Feuerschwanz ihr neues Album MEMENTO MORI. Heute lassen sie einen exklusiven Blick in den Inhalt des Bonusalbums mit einer Neuauflage der Manowar-Hymne ‘Warriors Of The World United’ zusammen mit einem beeindruckenden Musikvideo erhaschen. Als Drehort für das Video der berühmt berüchtigten Metal-Hymne von Manowar begaben sich Feuerschwanz auf eine in Nebel gehüllte Burgruine, wo sie vor beeindruckenden Szenenbildern ihre Fans zum Beitritt ihres furchtlosen Heers aufrufen!

Einblicke in den Feuerschwanz-Videodreh

METAL HAMMER durfte sich auf Einladung exklusiv beim Videodreh von dem harmonievollen Verhältnis der Band untereinander sowie zu ihren Star-Gästen überzeugen. Um dieser Mitgrölhymne noch mehr Ausdruck zur verleihen, holten sich die acht Musiker zusätzliche Verstärkung mit ins (Drachen-)Boot: Der stimmgewaltige ehemalige Gloryhammer-Sänger Thomas „Angus McFife“ Laszlo Winkler, der unter anderem bei zwei Konzert-Streams der Band mitwirkte. Neben ihm steht die sämtliche Oktavenstufen beherrschende Growl-Kraft Melissa Bonny von den Melodic Death-/Symphonic-Band Ad Infinitum.

Aus der Burgruine kommt Regisseur Nikolaj Georgiew den kleinen Pfad heruntergewandert zum einzig ebenen Grund, der für die Schmink- und Essenstische tauglich ist. Nicht das erste Mal, dass Feuerschwanz ihn als Filmemacher engagieren. Der vorwiegend für Spielfilme Verpflichtete drehte schon mehrere Videos mit ihnen, darunter auch jenes zur letzten Single ‘Untot im Drachenboot’. Für ihn sind die Drehs dank der Themen und Kostüme immer wieder spannend. „Alle sind sehr authentisch und umgänglich.“ Professionalität auf beiden Seiten, weder Regisseur noch Crew sind an diesem Tag gestresst. Die Miezen Musch-Musch und Myu sind fertig geschminkt und reif für den Axtkampf. Von oben kommen die Männer in voller Montur fröhlich grinsend den Hang hinunter.

Brüllende Miezen

Während die Band auf den nächsten Einsatz wartet, wird ihr Team-Verständnis deutlich: Niemand kapselt sich ab, die ganze Zeit werden gemeinsam Witze gerissen und es zeigen sich keine Hierarchien. Eine Ansicht, welche die Mitglieder auch gerne in ihr Cover von Manowar eingebaut hätten. Dort heißt es im Refrain: „Brothers everywhere…“, welchen Feuerschwanz gerne mit „and Sisters“ ergänzt hätten, nur war dies rechtlich schwierig. „Bei uns passiert alles auf Augenhöhe!“, erklärt der Hauptmann. Wieder werden wir unterbrochen: Alle schrecken kurz auf, in der Ferne hört man Gebrüll. „Das sind die Miezen, mit denen solltest du dich besser nicht anlegen“, scherzt Hans.

Nun müssen alle elf Musiker ran, inklusive Melissa Bonny und Thomas Winkler, den alle nur Tom nennen. Solch eine Anzahl von Künstlern kann nur noch mit einer Drohne erfasst werden. Der Regisseur steuert diese selbst, dabei flucht er: „Verdammt, die Sonne kommt nicht mehr raus.“ Es wird kälter. Während es der Hauptmann in seiner dem Wikingerthema des nächsten Albums angepassten, warmen Rüstung und Hans unter seinem neuen Hut noch einigermaßen aushalten können, wird der Dreh für die Darsteller in freizügigeren Outfits (wie Jarne und die Miezen) eine Belastungsprobe.

Vereinte Krieger

Feuerschwanz zum neuen Song: „Es begann alles in später Nacht bei einem kühlen Getränk mit unserem Hodi und Alea von Saltatio Mortis. Die beiden Gesangs-Krieger outeten sich als Manowar-Fans und beschlossen in dieser Nacht, dass es wahrhaft episch wäre, einmal dem legendären ‘Warriors Of The World United’ Tribut zu zollen — mit Dudelsack, Drehleier und einem mächtigen Chor aus befreundeten Bands und Sängern der Metal-Szene! Unsere Freunde und Weggefährten Thomas Winkler und Melissa Bonny waren sofort Feuer und Flamme für den Song, und so wurde aus dem Song ein echtes Freundschaftsprojekt. Von Metalfans für Metalfans! Brüder und Schwestern, versammelt euch unter dem Drachenbanner – ‘Warriors Of The World United’!“