METAL HAMMER präsentiert: Heaven Shall Burn & Trivium

Während momentan leider noch überhaupt nichts geht in Sachen Live-Shows und Konzerte – Corona sei Dank, schmieden die Bands nun Tour-Pläne für nächstes Jahr. So auch Heaven Shall Burn und Trivium, die im November und Dezember 2021 die großen Hallen in Deutschland sprichwörtlich abreißen wollen. Und wie sich das für solche Metal-Hochkaräter gehört, bringen die beiden Bands mit Tesseract und Fit For An Autopsy noch zwei großartige Vorgruppen mit.

Jubiläum & Live-Premiere

Heaven Shall Burn haben in diesem Jahr bereits große musikalische Erfolge gefeiert. So haben sie mit ihrem mittlerweile neunten Studiowerk OF TRUTH AND SACRIFRICE nicht nur ein anspruchsvolles sowie ansprechendes Doppelalbum veröffentlicht. Damit konnten Sänger Marcus Bischoff, Bassist Eric Bischoff, Schlagzeuger Christian Bass sowie die Gitarristen Maik Weichert und Alexander Dietz zum ersten Mal in ihrer bereits langen Karriere die Spitze der deutschen Albumcharts erklimmen. Dank der Corona-Pandemie waren die Thüringer bislang noch nicht in der Lage, ihr neues Opus live ihren Fans vorzustellen. Das soll nun 2021 nachgeholt werden. Und im Zuge dessen feiert die 1996 gegründete Gruppe auch noch ihr 25. Bandjubiläum.

Heaven Shall Burn-Mastermind Maik Weichert kommentiert: „Mit Trivium verbindet uns eine unserer ältesten und beständigsten Freundschaften im gesamten Musikzirkus. Wir haben schon ganz früh zusammen kleine Clubs zerlegt und später dann große Arenen abgerissen, haben in Saalfeld ebenso wie in Sydney gemeinsam gefeiert und getobt. Wir sind überglücklich, endlich wieder mit den Jungs auf Tour zu gehen und Europa kreuz und quer zu beackern.“

Trivium ihrerseits: „Heaven Shall Burn war einer der frühesten Berührungspunkte von Trivium mit Hardcore und Metalcore mit Melodic-Death- und Death-Metal-Einflüssen, der auch noch sehr wichtige Texte hatte, die sich mit der Gesellschaft und der Welt im Ganzen befassten. In den frühen 2000er Jahren waren wir beide auf demselben Label [Lifeforce Records – Anm.d.R.].“

METAL HAMMER präsentiert:

Heaven Shall Burn + Trivium + Tesseract + Fit For An Autopsy – Tour 2021

16.11. Saarbrücken, Saarlandhalle

18.11. Leipzig, Haus Auensee

19.11. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

20.11. CH-Zürich, Halle 622

03.12. Frankfurt, Jahrhunderthalle

04.12. Erfurt, Messe

10.12. Hamburg, Sporthalle

11.12. Ludwigsburg, MHP Arena

15.12. AT-Wien, Gasometer

17.12. Berlin, Verti Music Hall

18.12. München, Zenith

