Die Aufregung um das Cover des aktuellen Lordi-Albums SEXORCISM (Review siehe hier) hat sich mittlerweile hoffentlich gelegt, schließlich erklärten die Finnen bereits, welchen Hintergrund es hat.

Nun will das gute Stück auch auf die Bühne gebracht werden: „‘Romeo Ate Juliet’ vertont eine fröhlich rockende Zombie-Party, ‘Naked In My Cellar’ und ‘Hot & Satanned’ verströmen mit schrägen Synthie-Sounds trashige Horror-Atmosphäre, ‘Polterchrist’ hat das Zeug zur Halloween-Hymne, und ‘Hell Has Room’ steht in der Ohrwurmtradition von ‘The Riff’. Allen gemein ist, dass sie live garantiert für monströse Stimmung sorgen werden.“ (Sebastian Kessler, METAL HAMMER)

METAL HAMMER präsentiert:

Lordi – Tour 2018

25.10. Aschaffenburg, Colos-Saal

26.10. Burglengenfeld, VAZ

27.10. Memmingen, Kaminwerk

28.10. Nürnberg, Hirsch

29.10. München, Backstage

31.10. A-Graz, Explosiv

01.11. A-Klagenfurt, Stereo

02.11. A-Micheldorf, Freizeitpark

04.11. Heidelberg, Halle 02

16.11. Leipzig, Hellraiser

18.11. Ludwigsburg, Rofa

19.11. Kassel, 130 bpm

21.11. Köln, Essigfabrik

22.11. Bochum, Matrix

23.11. CH-Pratteln, Z7

Tickets gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets.