METAL HAMMER präsentiert: Mantar

Anfang August werden sich Mantar beim Wacken Open Air in diesem Jahr warmspielen, um dann am 24. August ihr drittes Album THE MODERN ART OF SETTING ABLAZE zu veröffentlichen und anschließend auf große Headliner-Tour zu gehen.

Als Special Guest mit an Bord sind die US-amerikanischen Black-Thrash-Metaller Skeletonwitch, die DEVOURING RADIANT LIGHT ab dem 20. Juli ebenfalls neues Material am Start haben.

https://www.youtube.com/watch?v=nTROA-AkXEE&feature=youtu.be Video can’t be loaded: MANTAR – Age of the Absurd (OFFICIAL VIDEO) (https://www.youtube.com/watch?v=nTROA-AkXEE&feature=youtu.be)

Mantar-Sänger Hanno Klänhardt sagte zu den anstehenden Shows: “Nach Monaten des Schreibens, ohne Ende Arbeit im Proberaum und den Aufnahmen unseres neuen Albums, wollen wir langsam aber sicher endlich wieder auf Tour gehen.

Wir freuen uns darauf, mit neuen Songs im Gepäck live zu spielen, neue Städte zu besuchen, in denen wir bisher noch nicht waren und auf die Rückkehr an Orte, die für uns immer eine sichere Bank waren. Holt euch schnell eure Tickets, denn wir erwarten einige ausverkaufte Clubs. Freut euch auf ein heftiges Package, bei dem für jeden was dabei sein sollte. ABRISS!“

METAL HAMMER präsentiert:

Mantar + Skeletonwitch + Evil Invaders + Deathrite

17.11. Hamburg, Markthalle

19.11. Hannover, Musikzentrum

20.11. Nürnberg, Hirsch

21.11. Essen, Turock

23.11. Stuttgart, KJH Hallschlag

26.11. München, Backstage

30.11. Leipzig, UT Connewitz

01.12. Berlin, SO36

08.12. Wiesbaden, Schlachthof

Tickets gibt es ab Montag, den 2. Juli, unter www.metal-hammer.de/tickets.