Mavericks. Pioniere. Einzigartig. Unveränderlich. Meshuggah sind eine der erfindungsreichsten und kreativsten Metal-Bands der letzten 30 Jahre. 1987 im schwedischen Umeå gegründet, haben sie sich längst eine loyale Anhängerschaft erspielt. Die frühe Inkarnation der Band definierte ihren Sound, indem sie die Regeln des modernen Metal außer Acht ließ, die Essenz des Bay Area-Thrash für ihre Zwecke entstellte und mit unzähligen, scheinbar disparaten Einflüssen zu einem ureigenem Gebräu vermengte.

Jetzt kündigten die schwedischen Ikonen neben ihren Festival-Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park auch zwei Headlineshows am 12. Juni in Oberhausen und am 13. Juni in Flensburg an. Mit im Gepäck ist ihr 2022 veröffentlichtes neuntes und bisher furchtlosestes Studioalbum IMMUTABLE. Voller Überraschungen und doch sofort erkennbar als das Werk der eigenwilligsten Macht des Metal, erfindet IMMUTABLE den Meshuggah-Sound neu – über eine Stunde anregendster und fesselndster Musik, die Meshuggah je gemacht haben.

12.06. Oberhausen, Turbinenhalle

13.06. Flensburg, Deutsches Haus

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.