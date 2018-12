METAL HAMMER präsentiert: Metfest

Wer Feuerschwanz in diesem Festivalsommer live gesehen hat, weiß: Die Mittelalter-Metaller um Hauptmann Feuerschwanz, Prinz R. Hodenherz III. und Johanna von der Vögelweide sind eine Macht, und ihre Auftritte wahre Feste. Metfeste!

Mit METHÄMMER verneigen sich Feuerschwanz vor den Metal-Heroen der Achtziger bis heute und geben dem etwas angestaubten Genre des Mittelalter-Rock einen neuen Anstrich. METAL HAMMER präsentiert! Im Wissen und Bewusstsein damit befinden sich die wilden Mannen und Frauen aktuell nicht nur bis Ende des Jahres auf Tour zum jüngsten Werk METHÄMMER. Feuerschwanz haben bereits für Ende 2019 eine weitere Konzertreise angekündigt, womit sie ein Jubiläum feiern: 2004 gegründet bringt das Sextett nächstes Jahr 15 Lenze auf die Alterswaage. Mehr als Grund genug, diesen runden Geburtstag mit diversen Gastspielen zu feiern. Insgesamt spielen Feuerschwanz in knapp 365 Tagen in sieben deutschen Städten und einmal in Schweiz (seht die Auflistung unten).

Von Metpits und Metbrötchen

Und freilich verleiht die Band selbst ihrer Vorfreude Ausdruck:

„Es naht ein Jubeljahr – 15 Jahre in denen wir Met und Schwermetall vereinten und Moshpit in Ritterrüstung steckten, nun und für immer im Zeichen des METHÄMMER – drum lasst uns feiern, frönen, f… äh freudig sein. Auf Euch und die nächsten 15 Jahre – #METFEST für Metfest, Stadt für Stadt jagt ein Metgefecht das nächste … so ungefähr genau in 363 Tagen 😂🎉 Krönt mit uns und unseren Freunden 15 Jahre Bandgeschichte #BitteDanke“

Sich selbst und ihr Genre nicht zu bier- pardon: meternst zu nehmen – damit haben sich Feuerschwanz eine beachtliche Gefolgschaft erspielt. Nach dem Konter mit SEX IS MUSS auf die albernen Sexismusvorwürfe 2015 an der Uni Osnabrück hatte das Septett auf METHÄMMER eigentlich vor, statt dem Mittelalter den Metal auf die Schippe zu nehmen. Fragt sich, warum sich davon auf der Platte nichts wiederfindet.

„Wir haben uns viele Vorbilder genau angeschaut, um deren Trademarks in unsere musikalische Welt zu übersetzen“, holt Prinz R. Hodenherz III aka Hodi aus, „zum Beispiel Iron Maiden-Galopp-Riffing mit Dudelsack, Power Metal à la Sabaton mit deutschen Texten. Das hat uns letztendlich eine ganz neue Welt eröffnet, die uns so viel kreativen Output und Spaß beschert hat, dass aus der Verarschung eher eine Verneigung vor dem Metal wurde. Stumpf Songs covern und mit neuem Text versehen war jedenfalls nie unser Plan.“ Gut so, damit unterhalten die Honigwein-Aficionados mit ihrem eigenen Humor und ihrer eigenen Art, Songs zu schreiben. (aus der Story in MH09/2018)

METAL HAMMER präsentiert:

METFEST – 15 JAHRE FEUERSCHWANZ

Feuerschwanz + Grailknights

12.12. 2019 Stuttgart, LKA Longhorn

13.12. 2019 München, Backstage

14.12. 2019 CH-Pratteln, Z7

19.12. 2019 Hamburg, Markthalle

20.12. 2019 Berlin, Columbia Theater

21.12. 2019 Köln, Carlswerk Victoria

27.12. 2019 Leipzig, Hellraiser

28.12. 2019 Nürnberg, Löwensaal

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.