Eisbrecher nehmen Ende 2022 erneut Kurs auf Städte in Deutschland und Österreich. Geplant sind insgesamt elf Konzerte.

Und weiter gehen die unschönen Verschiebungen. Eisbrecher wenden sich mit einem Schreiben an euch. "Wir schieben und Ihr schiebt mit! Viele von Euch haben es bereits befürchtet und nun bleibt uns tatsächlich wieder nichts anderes übrig, als unsere Tour + Adventssingen in das Jahr 2022 zu verlegen. Wir halten fest, dass Ihr an uns festhaltet, an den gekauften Tickets und an der sicheren Überzeugung, dass wir uns dereinst wiedersehen werden. Wer in Rock and Roll und Kultur investiert hat schon mal sehr viel richtig gemacht.....die Zukunft ist uns sicher.......! "Das Wer, Wann, Wo und Wie" leider nicht! Also hoffen wir…