METAL HAMMER präsentiert: Mr. Big

auch interessant

Mr. Big geben ein letztes Mal Vollgas: „I’m the one who wants to be with you“! Diese Textzeile aus dem Welt-Hit ‘To Be With You’ kann vermutlich jeder mitsingen. Das dazugehörige Album LEAN INTO IT erhielt insgesamt 5x Gold und 3x Platin und gilt als später Meilenstein des AOR.

Bei Mr. Big waren und sind es aber nicht nur die exzellenten Songs, denn neben ‘To Be With You’ kennt jeder auch ‘Alive & Kickin’’, ‘Daddy, Brother, Lover, Little Boy’ oder auch ‘Green Tinted Sixties Mind’, sondern auch die fast schon außerirdisch guten musikalischen Leistungen der einzelnen Musiker. Bassist Billy Sheehan und Gitarrist Paul Gilbert sind wahre Koryphäen an ihren Instrumenten, Drummer Pat Torpey war es auch bis zu seinem viel zu frühen Tod. Darüber thront Eric Martins unverkennbare Reibeisenstimme.

Glücklicherweise hat die Band einen gleichwertigen Ersatz für Pat Torpey gefunden. Nick D’Virgilio wird den Posten übernehmen. Bekannt wurde er in der Szene durch seine fulminante Arbeit bei Spock’s Beard. Sein Vorteil: Er kann nicht nur begnadet trommeln, sondern singt genauso gut wie Pat Torpey, was, wenn man die Songs der Band kennt, durchaus ein Vorteil sein kann. Im Frühjahr kommen Mr. Big ein letztes Mal nach Deutschland. Und natürlich lassen es sich die vier Herren nicht nehmen und spielen LEAN INTO IT in voller Länge und Schönheit. Es ist daher ratsam, sich zeitig um Tickets zu kümmern.

METAL HAMMER präsentiert:

Mr. Big „The Big Finish Tour 2024“

17.03. Köln, Carlswerk Viktoria

12.04. Berlin, Metropol

Karten zur Tour (ab 08.09.2023, 10 Uhr) unter www.metal-hammer.de/tickets.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.