METAL HAMMER präsentiert: Obscura + Deserted Fear + Thulcandra + Sektor

Foto: Job Bos. All rights reserved.

Die Progressive-Death Metal-Band Obscura wurde 2002 in Landshut gegründet und gilt als Speerspitze der weltweiten Death Metal-Szene. Nach nationalen wie internationalen Chart-Erfolgen, unzähligen Tourneen weltweit sowie der Unterstützung von MTV/VH1 gelang es der Band, mit ihrer aktuellen Veröffentlichung AKROASIS neue Maßstäbe zu setzen.

Zum 15. Jubiläum kehren Obscura für einen Abend an ihren Ursprungsort Landshut zurück. Als Teil der „Akroasis World Tour“ sorgen die Virtuosen um Gründer Steffen Kummerer für offene Münder und eine hochkarätige Liveshow.

Deserted Fear kombinieren den Sound des schwedischen Death Metal mit amerikanischem Old School-Death Metal und erschaffen daraus ihren eigenen, modernen Sound, ohne dabei auch nur einen Millimeter an Härte und Authentizität einzubüßen. Auch live konnte die thüringische Abrissbirne bei Festivals sowie auf Tourneen mit Szenegrößen wie etwa Morbid Angel bereits jede Menge Schutt, Asche und offene Münder hinterlassen.

Thulcandra wurden 2003 in Landshut gegründet, um dem Stil schwedischer Black- und Death Metal-Bands der 1990er Jahre wie Dissection, Unanimated, Eucharist und Dawn zu huldigen. Nach einem frühen Demotape entstanden drei Alben, die über das österreichische Majorlabel Napalm Records auch international für Aufsehen erregen konnten. Mit Tourneen und Konzerten in ganz Europa erspielten sich Thulcandra international in den vergangenen Jahren großes Renommee.

Sektor sind eine aufsteigende Blackened Death Metal-Band aus Landshut. Bereits zwei volle Alben, ALPHA und ALLEGORY, wurden über das Landshuter Label Rebirth The Metal veröffentlicht und fanden breiten Anklang in der süddeutschen Underground-Szene. Mit verschiedenen Einflüssen von Subgenres wie Black-, Death- und Thrash Metal kann die Band seit 2011 auch live überzeugen und erspielte sich das Publikum an der Seite von Szenegrößen wie Negator und Izegrim.

Seht hier den Videoteaser zur 15-Jahre-Obscura-Jubiläumstournee:

METAL HAMMER präsentiert:

Obscura + Deserted Fear + Thulcandra + Sektor

30.04. Landshut, Alte Kaserne

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.