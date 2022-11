METAL HAMMER präsentiert: Pantera

Pantera gelten als eine der größten Metal-Bands aller Zeiten. Das kompromisslose Quartett um Sänger Philip Anselmo, Gitarrist Dimebag Darrell, seinem Bruder, Schlagzeuger Vinnie Paul und Bassist Rex Brown stieg in den 1990er Jahren mit zahlreichen Gold- und Platin-Alben, ausverkauften Tourneen, wilden Live-Auftritten und vier Grammy-Nominierungen schnell zu massivem Welterfolg auf.

Empfehlung der Redaktion Zakk Wylde zu Pantera: Ich werde nicht wie Dimebag klingen. Southern Metal Zakk Wylde geht davon aus, dass er bei den anstehenden Pantera-Tributeshows gar nicht exakt so wie Dimebag Darrell klingen kann. Bis heute sind ihre Metal-Meisterwerke Eckpfeiler der Heavy-Musik, darunter COWBOYS FROM HELL, VULGAR DISPLAY OF POWER und das Billboard Nummer eins-Album FAR BEYOND DRIVEN. Das texanische Quartett inspiriert nach wie vor eine Vielzahl von Bands und gewinnt weltweit Millionen von hingebungsvollen Fans.

METAL HAMMER präsentiert:

Pantera – Tour 2023

13.06. Berlin, Verti Music Hall

21.06. Hamburg, edel-optics.de Arena

Karten zur Tour ab 23.11., 10 Uhr unter www.metal-hammer.de/tickets.