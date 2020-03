Die Band um Iron Maiden-Bassist Steve Harris spielt live in Deutschland. British Lion geben zwei exklusive Clubshows im Juni 2020.

Im Rahmen der Veröffentlichung des zweiten Albums THE BURNING werden British Lion im Sommer 2020 eine Reihe von Festival- und Headline-Clubshows in ganz Europa spielen. Für Deutschland hält die Band um den Iron Maiden-Bassisten Steve Harris zwei Termine im Juni 2020 parat. British Lion sind jeweils an den Tagen vor den Iron Maiden-Shows am 8. Juni 2020 in Bremen im Aladin und am 17. Juni 2020 in Stuttgart im Club Im Wizemann. Steve Harris zu den aktuellen Shows: "Wir haben gerade eine US-Clubtour rund um die Veröffentlichung von THE BURNING beendet, und vor Weihnachten auch einige Shows in Großbritannien gespielt.…