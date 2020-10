Natürlich gibt es auch an FÜR IMMER FREI nichts zu kritteln. Die Scheibe ist perfekt produziert, hat einen Wahnsinns-Sound und so viele Ohrwürmer wie Tracks. Einige der neuen Songs werden es garantiert ins Rock-Radio schaffen, sodass die Erfolgssträhne (drei Nummer eins-Alben am Stück) anhalten dürfte. Außerdem findet man mit ‘Mittelfinger Richtung Zukunft’ und ‘Palmen aus Stahl’ interessante Genre-Hybriden, die Crossover- und Nu Metal-Elemente einflechten. Als Gegengewicht bietet ‘Factus De Materia’ einen willkommenen Rückblick auf die Ära, als Saltatio Mortis noch reine Straßenmusikanten waren und für ihren mittelalterlichen Radau gefeiert wurden.

FÜR IMMER FREI bei Amazon

‘Loki’ gefällt als Mischling aus beiden Welten, während Songs wie ‘Für immer jung’, ‘Bring mich zurück’ oder ‘Keiner von Millionen’ sogar ein wenig an Die Toten Hosen erinnern und mit ihren geschliffenen Refrains sowohl den Mainstream-Markt als auch den Festival-Acker erobern wollen. Perspektivisch sollte man hinsichtlich des Gesamtkonzepts womöglich zur Vorsicht mahnen: Nahezu die Hälfte aller Refrains wurde mit „Ooh ooh ooh“- Chören ausstaffiert. Dadurch ähneln sich manche der 14 Lieder in Aufbau und Ablauf und verbreiten mehr Hosen-Flair als nötig – dabei steht der Band der Metal doch so gut. So oder so: FÜR IMMER FREI dürfte sich als Hit-Album entpuppen und den Status von Saltatio Mortis festigen.

***

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***