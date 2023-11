METAL HAMMER präsentiert: Scorpions

„Hardrock lebt“, konstatierte die Süddeutsche Zeitung nach dem umjubelten Gig der Scorpions anlässlich ihrer Welttournee 2023 beim Konzert in München. In Die Zeit war anlässlich des Auftritts in Hannover zu lesen: „Es dominierten laute, gitarrenlastige Stücke von ‘Big City Nights’ bis zu ‘Gas In The Tank’ vom neuen Album ‘Rock Believer’.“ Nach dem Konzert in Dortmund vermeldete die WAZ: „Scorpions liefern fulminanten Tour-Auftakt.“ Und Powermetal merkt in Berlin an: „Musik und vor allem Klaus‘ Stimme sind großartig. Egal, mit was die Jungs live um die Ecke kommen, es ist stark!“

Eine Kritik war allerdings unisono anzumerken: Einige Städte mit starker Fanbase hatten die Rocker bei ihrer Tour 2023 links liegen lassen müssen. „Das“, sagt Scorpions-Sänger Klaus Meine, „musste aus Zeitgründen sein, aber wir haben uns die Stimmen der Fans zu Herzen genommen und schon bei der Planung für 2024 mit einberechnet. Jetzt kommen wir im September zu den Rockfans!“

Stachel wird ausgefahren

Im Gepäck haben die Scorpions auch noch eine ganz besondere Überraschung: „Wir werden unseren Fans in Deutschland unsere brandneue Show präsentieren, wir feiern 40 Jahre LOVE AT FIRST STING“, verrät Klaus Meine. Das Album brachte der Rock-Band weltweit unfassbare Erfolge, eine Fülle ikonischer Songs. „Der Skorpion wird den Stachel für die deutschen Fans noch mal richtig ausfahren“, so Klaus Meine.

Das Konzertjahr 2024 beginnt für die Scorpions in Mexiko, daran schließt sich erneut eine längere Residency in Las Vegas an. Mit über 110 Millionen verkaufter Tonträger, mit weltweiten Auszeichnungen – unter anderem ein Stern auf dem Hollywood RockWalk in Los Angeles und zwei World Music Awards – sind sie eine der einflussreichsten Rock-Bands aller Zeiten. Allein die Single ‘Wind Of Change’ ist heute die bestverkaufte Single aus Deutschland aller Zeiten: Auf Vevo wurde der Song mehr als eine Milliarde Mal angeklickt, war in 78 Ländern in den Charts und dabei allein in elf Ländern auf #1.

11.09. Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung

13.09. Hamburg, Barclays Arena

15.09. Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

18.09. Köln, Lanxess Arena

20.09. Frankfurt, Festhalle

