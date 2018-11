METAL HAMMER präsentiert: Slayer + Lamb Of God + Anthrax + Obituary

Auch die 2019er-Ausgabe des schwarzen Tods zu Ostern bietet drei Bühnen und insgesamt 34 Bands. METAL HAMMER präsentiert!

Nach seinem Einstand im Jahr 2012 (400 Besucher, sechs Bands) und einer weiteren Ausgabe 2013 (900 Besucher, sieben Bands), jeweils im Backstage Werk, wuchs das Dark Easter Metal Meeting 2014 um eine zweite Bühne in der Backstage Halle (900 Besucher, elf Bands). Die vierte Ausgabe 2015 fand erstmals auf drei Bühnen (Backstage Werk, Backstage Halle und Backstage Club) statt und war erstmals ausverkauft (1.400 Besucher, 15 Bands). Stetes Wachstum Bei gleichem Bühnenkonzept war auch die fünfte Ausgabe 2016 ausverkauft (1.400 Besucher, 17 Bands). Die sechste Ausgabe 2017 fand erstmals an zwei Tagen statt. Am ersten Tag (600 Besucher, 8 Bands)…