Slayer-Abschiedstournee wird sich bis 2019 verlängern

Bislang bestand die Abschiedswelttournee von Slayer aus einem ersten und gerade beendeten zweiten Part durch die USA, während Part 3 die Band vom 1. November bis zum 8. Dezember 2018 nach Europa führt.

Weiterlesen METAL HAMMER präsentiert: Slayer + Lamb Of God + Anthrax + Obituary Im Januar verkündeten Slayer, dass es für sie Zeit ist, in Rente zu gehen. Nun sind die letzten Deutschland-Konzerttermine der Band bekannt. Zudem spielen Slayer am 7. Oktober 2018 auf dem ForceFest in Mexiko und am 23. Juni 2019 auf dem Hellfest Open Air in Frankreich. „Wir wussten immer, dass diese Tour bis ins Jahr 2019 gehen würde“, sagt Slayer-Gitarrist Kerry King.

„Wir waren überwältigt von der Resonanz, die wir in Nordamerika bekommen haben. Wir haben von Fans gehört, die fünf, sechs Stunden gefahren sind oder aus anderen Städten und Ländern eingeflogen waren, um uns zu sehen.

Deshalb wollen wir allen versichern, dass wir bis 2019 unterwegs sein und möglichst viele Orte auf der Welt besuchen werden, um es für unsere Fans leichter zu machen, uns ein letztes Mal live zu sehen.“

Thrash-Weltreise

„Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um allen Fans zu danken, die diesen ersten Teil der Tour zu solch einem phänomenalen Erlebnis gemacht haben“, sagt Tom Araya.