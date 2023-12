METAL HAMMER präsentiert: Slipknot

auch interessant

Slipknot haben die Konzertdaten ihrer umfangreichen Europa- und UK-Tournee 2024 bekanntgegeben. Mit dieser Tournee feiert die Band das 25. Jubiläum ihres Debütalbums SLIPKNOT. Clowns Kommentar zu den kommenden Shows lautet wie folgt: „Vor 25 Jahren sind wir zum ersten Mal in Europa aufgetreten und waren seitdem immer wieder hier. Was ich davon mitgenommen habe, hat mein Leben verändert, und wir wollen immer noch mehr. Ich freue mich sehr darauf, unseren 25. Geburtstag in Europa und Großbritannien zu feiern. Macht euch auf eine nie zuvor erfahrene Energie gefasst. Es ist bald so weit.“

Slipknot + Bleed From Within – 25th Anniversary Tour 2024

06.12.​ Dortmund, Westfalenhalle

08.12.​ Stuttgart, ​​Schleyerhalle

09.12. ​Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets. (ab 15.12., 10 Uhr)



—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.