METAL HAMMER präsentiert: Steel Panther

Die aus Kalifornien stammenden, erklärten Feministen Steel Panther haben die Bearbeitung ihres multiple Orgasmen versprechenden Gitarrenpedals unterbrochen und ihr fünftes Studioalbum aufgenommen. Die Band freut sich, HEAVY METAL RULES für den 27. September ankündigen zu können. Der Viererpack – bestehend aus Sänger Michael Starr, Gitarrist Satchel, Bassist Lexxi Foxx und Schlagzeuger Stix Zadina – liefert eine Mischung aus Anleitung zur Selbsthilfe und der ultimativen Party-Platte. Das Ganze kommt selbstverständlich in der gewohnten Glam Metal-Version.

Im Rahmen der Veröffentlichung von HEAVY METAL RULES touren Steel Panther gewohnt ausführlich durch die ganze Welt. Den Anfang macht die Band im legendären The Whisky in ihrer Heimat Los Angeles, in dem sie am 26. September eine exklusive Release-Show spielen wird. Hierzulande absolvieren die Musiker noch einige Festival-Gigs und kehren im November fulminant nach Deutschland zurück. In der Kölner Essigfabrik geben sie sich an gleich zwei hintereinander folgenden Abenden – am 9. sowie 10. November – die Live-Ehre.

„HEAVY METAL RULES ist das ultimative Party Album. Nur Hits, nur Hooks, diese Songs liefern den Soundtrack zu deinem neuen Heavy Metal-Leben. Die erste Single ‘All I Wanna Do Is Fuck (Myself Tonight)’ ist der ultimative Song über Selbstliebe, und wie man ein positives Selbstbild entwickelt. Es ist die Art Song, die man auflegt, wenn man in Stimmung kommen will – egal, ob man mit sich selbst Sex haben will oder mit ’17 Girls In A Row’“, so Steel Panther über das neue Album.

Lest hier die Trackliste von HEAVY METAL RULES:

Zebraman All I Wanna Do Is Fuck (Myself Tonight) Let’s Get High Tonight Always Gonna Be A Ho I’m Not Your Bitch Fuck Everybody Heavy Metal Rules Sneaky Little Bitch Gods Of Pussy I Ain’t Buying What You’re Selling

Steel Panther – Live 2019

09.11. Köln, Essigfabrik

10.11. Köln, Essigfabrik

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

