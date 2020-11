METAL HAMMER präsentiert: The Black Dahlia Murder

The Black Dahlia Murder haben erst im April ihr neues Album VERMINOUS via Metal Blade Records veröffentlicht und wollten das Album eigentlich im Januar auf die Straße bringen. Leider muss aus den bekannten Gründen die Tour um ein Jahr verschoben werden, was der Band sehr leid tut. Bitte findet nachstehend die neuen Termine.

VERMINOUS ist The Black Dahlia Murders bislang dynamischstes, mitreißendstes sowie emotionalste Werk, ohne dass die Band Kompromisse eingehen oder nur einen Bruchteil ihrer Heaviness aufgeben würde. „Ich denke, dies ist der größte Sprung, den wir je von einem Album zum nächsten gemacht haben. 2017 waren wir auf Nightbringers so kreativ wie selten zuvor, doch Verminous geht noch viel weiter“, sagt Sänger Trevor Strnad. „Es ist ein sehr facettenreiches, launenhaftes Album mit markanter Ausstrahlung. Wir haben mit neuen Sounds und Ideen experimentiert, ohne unsere zackige Handschrift zu verlieren. Es gibt viele Details zu entdecken, kleine Überraschungen in jedem Song, so dass alle zusammen ein lebendiges, atmendes Ganzes ergeben. Es ist die beste Musik, die diese Band jemals geschaffen hat, und wird als solche für sich alleinstehen.“

METAL HAMMER präsentiert:

The Black Dahlia Murder + Rings Of Saturn + Viscera – Tour 2022

14.01. Essen, Turock

15.01. München, Backstage

16.01. Cham, L.A

21.01. CH-Aarau, Kiff

11.02. Wiesbaden, Schlachthof

12.02. Hamburg, Kronensaal

24.02. Berlin, Hole44

25.02. Stuttgart, Im Wizemann

26.02. Leipzig, Hellraiser

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets