METAL HAMMER präsentiert: The Darkness

Wenn The Darkness von ihrer Karriere als Großbritanniens schrillste Glam-Rock-Band berichten, dann erzählen sie eine Geschichte voller Höhen und Tiefen. Die vergangenen zwei Jahrzehnte waren turbulent. Gegründet Anfang der 90er in der Grafschaft Suffolk trotzen The Darkness seit jeher allen Widrigkeiten und haben mit Kampfgeist und Überlebenswillen schon vor langer Zeit den Rock’n’Roll-Sieg errungen.

Nun kündigen die Glam-Rock-Giganten ihr neues Studioalbum MOTORHEART für den 15. Oktober 2021 an, mit welchem sie im Frühjahr 2022 auf Deutschlandtournee gehen. Die Briten haben jüngst bestätigt, dass sie im Februar nächsten Jahres fünf Konzerte hierzulande spielen werden.

Es ist unumstritten: The Darkness sind ein Unikat. In ihrer Einzigartigkeit hat sich die Band um Justin Hawkins zu einer der beliebtesten und einflussreichsten britischen Rockformationen etabliert. Ihr Debüt PERMISSION TO LAND (2003) erklomm auf Anhieb die britischen Charts und erreichte Platin-Status. Die erste Single-Auskopplung ‘I Believe In A Thing Called Love’ ließ den enormen Erfolg des Erstlingswerks damals im Vorfeld bereits erahnen.

Der festen Ansicht nach, dass Rock n Roll laut sein muss, kümmerten sich The Darkness seit Beginn ihrer Karriere nicht um das, was die Welt musikalisch verlangte, sondern vielmehr darum, was eben diese ihrer Meinung nach brauchte: Schmetternden Gitarren-Rock und eine kreischende Stimme, welche der Band einen unantastbaren Wiedererkennungswert verleiht.

Ihre wilden Liveshows brachten in den frühen 2000ern eine fanatische Fan-Gemeinde hervor. Ausgelassen und übermütig, in typischer Rock-Manier, feierten The Darkness zur selben Zeit die Hochphase ihrer Karriere. Nach einer zwischenzeitlichen Band-Auflösung drei Jahre nach ihrem Debüt, feierten die Glam-Rocker im Jahr 2012 mit ihrem Comeback-Album HOT CAKES die große Reunion.

The Darkness – Tour 2022

01.02. München, Backstage Werk

02.02. Berlin, Huxleys

09.02. Hamburg, Markthalle

10.02. Köln, Live Music Hall

12.02. Frankfurt, Batschkapp

Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets