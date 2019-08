Die Science-Fiction-Allianz um Cypecore wird sich im November bei einem speziellen Festival vereinen: Das Cypefest in Heidelberg findest erstmalig statt.

"To all survivors, if you can hear this... there is hope... " Unter diesem Leitspruch findet am 16. November 2019 das erste, von nun an jährlich geplante Cypefest in Heidelberg statt! Versammelt um die Sci-Fi-Metaller Cypecore schreiten vier weitere mutige Bands der Allianz in den Kampf ums nackte Überleben. Unterstützung finden Cypecore an diesem Abend von Drone, Johnny Deathshadow, Scarsign und einem weiteren top secret Special Guest, welcher im Oktober bekannt gegeben wird. Austragungsort für dieses Endzeitthemen-Event wird die Halle 02 in Heidelberg sein, wo auch die "The Alliance Tour 2118" mit einer ausverkauften Show ihr episches Ende nahm. "We…