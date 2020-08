METAL HAMMER präsentiert: Tribulation

Passend zum neuen Album WHERE THE GLOOM BECOMES SOUND (VÖ: 21.01.2021) planen Tribulation eine Tournee. Der Nachfolger von DOWN BELOW (2018) ist das fünfte Album der Schweden und wurde von Jamie Elton im Studio Ryssviken (Stockholm, Schweden) produziert. Den Mix übernahm Tom Dalgety (Ghost, Opeth, Killing Joke, Pixies et cetera) in den Psalm Studios (UK). Gemastert wurde WHERE GLOOM BECOMES SOUND von Magnus Lindberg in den Redmount Studios in Stockholm, Schweden.

„Der Sommer ist zu Ende in einem Jahr voller Unannehmlichkeiten und Beschwernissen“, so Tribulation. „2020 bedeutete eine Tourneepause, aber auch ein neues Album. Wir freuen uns, erneut über den historischen Körper Europas zu ziehen. In jeder der zwanzig Städte, die wir besuchen, werden Bölzer und Molasses gemeinsam mit uns die Finsternis verbreiten.“

Die schweizerischen Death-Metaller Bölzer freuen sich ebenfalls auf den Trip. „In der geschätzten Begleitung von unseren Freunden Tribulation und Molasses die Gelegenheit zu bekommen, wieder zu reisen und aufzutreten, ist eine riesige Ehre für uns.“

METAL HAMMER präsentiert:

Tribulation + Bölzer + Molasses – Tour 2021

30.01. Hamburg, Uebel & Gefährlich

07.02. Essen, Turock

09.02. Heidelberg, Halle 02

10.02. München, Technikum

16.02. Berlin, Columbia Theater

Karten unter www.metal-hammer.de/tickets.