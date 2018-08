METAL HAMMER präsentiert: U.D.O.

Im Dezember gibt die Metalcore-Band All That Remains Konzerte in Berlin, Köln und München – METAL HAMMER präsentiert.

Ursprünglich 1998 von Sänger und Frontmann Philip Labonte als Nebenprojekt zu seiner damaligen Hauptband Shadows Fall gegründet, geriet All That Remains bald in den Fokus seines Interesses. 2002 erschien das Debüt BEHIND SILENCE AND SOLITUDE, das soundmäßig noch recht eng mit Labontes ursprünglicher Band verwurzelt war, was sich mit den Jahren jedoch stark änderte. Nach der Fertigstellung ihres 2015 erschienenen Longplayers THE ORDER OF THINGS folgte der erste Besetzungswechsel seit einem Jahrzehnt: Jeanne Sagan verließ die Band und wurde durch Aaron Patrick (ehemals Devildriver) ersetzt, mit dem sie ihr aktuelles Werk MADNESS einspielten, das im April letzten Jahres veröffentlicht wurde. Im…