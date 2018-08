METAL HAMMER AWARDS 2018: Vom Metal das Beste!

Mit Bekanntmachung der Live-Auftritte von Night Demon und Dirkschneider haben wir euch bereits einen Großteil des Rahmenprogramms verraten.

Neu allerdings: Die Hard-Rocker King Creature werden zusätzlich für ordentlich Stimmung sorgen. Nachdem Lemmy die Band aus Cornwall 2015 für das Motörhead-Opening auserwählte, wurde die Band bei The Eden Sessions ins Rampenlicht katapultiert und spielte sich daraufhin durch ganz Großbritannien, einschließlich dem Hard Rock Hell, Looe Festival und Boardmasters. King Creature überzeugen mit hartem Rock’n’Roll und kraftvollen metallischen Nuancen. Ihr Debütalbum VOLUME ONE erschien im September letzten Jahres und wurde in den Abbey Road Studios und von niemand geringerem als Rob Cass produziert, der auch schon Slash, Brian May und Jack Bruce unter seine Fittiche nahm.

Außerdem sind mittlerweile auch die Gewinner des Newcomercontests ermittelt. Mit jeder Menge schreiender Vocals, Riffs, zarten Soli und stampfenden Drums werden Thunder And Lightning ihren Mix aus Thrash und Power Metal als Opener des Abends auf die Bühne bringen. Die Berliner Kapelle veröffentlichte mit THE AGES WILL TURN 2016 ihre letzte LP.



Ihr habt Bock und wollt mit Team METAL HAMMER sowie zahlreichen Helden der Szene feiern? Kein Problem!

Die bisher bestätigten Star-Gäste für den schwarzen Teppich

Ganz vorne mit dabei: Die Headliner des Abends Dirkschneider und Night Demon werden selbstverständlich auch auf dem schwarzen Teppich anzutreffen sein.

Einen Besuch statten desweiteren Symphonic-Metal-Band aus Mannheim Beyond The Black und die Post-Hardcore Herren Annisokay, die am 17. August ihr neues Album ARMS veröffentlichten, ab.

Es sind noch Tickets erhältlich! Feiert mit uns und Dirkschneider die Metal-Party des Jahres!

METAL HAMMER Awards 2018

Freitag 14.09.2018

Kesselhaus Berlin

Powered by Wodka Gorbatschow

Präsentiert von Star FM

VVK: Eventim & AD-Ticket

Ticket-Preis: 30,90 zzgl VVK-Gebühren

