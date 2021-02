METAL HAMMER präsentiert: Unleash The Archers

Die aus Vancouver, Kanada stammenden Unleash The Archers wurden 2007 von Sängerin und Frontfrau Brittney Slayes und ihrem Partner und Schlagzeuger Scott Buchanan gegründet. Die Spezialität des Quartetts ist, unterschiedliche Metal-Genres in ihrem Sound zu verbinden. Seit Unleash The Archers 2015 einen Plattenvertrag bei Napalm Records unterschrieben haben, konnte die Band ihre Fanbase maßgeblich vergrößern und wird auch mit der „Soul-Bounding Across Europe 2021“-Tour für Furore sorgen. Im August 2020 erschien das aktuelle Album ABYSS.

„Ich denke, es versteht sich von selbst, dass wir uns wahnsinnig freuen, wenn wieder live Konzerte stattfinden können. Dass wir im letzten Jahr überhaupt nicht auf Tour gehen konnten, war sehr schmerzhaft, und das nicht nur, weil wir es lieben, unsere Musik live zu spielen, sondern auch, weil wir unsere Fans wie verrückt vermissen! Wir können es überhaupt nicht erwarten, eure grinsenden Gesichter wiederzusehen und euch auf unseren Shows zu treffen. Außerdem freuen wir uns extrem, dass wir unser neues Album zum ersten Mal live spielen können! Wir haben es schon immer geliebt, von euch zu hören, welche eure Lieblingssong sind und wir sind sicher, dass wir eure Stimmen diesen Winter wieder laut und deutlich auf der ‚Soul-Bounding Across Europe Tour‘ hören werden! Bis ganz bald!“ (Brittney, Unleash The Archers)

Support von Striker und Northtale

Main Support wird der kanadische Fünfer Striker sein, eine der führenden Bands des New Wave Of Traditional Heavy Metal Movements. Seit ihrer Gründung 2008 spielte die Band fast tausend Liveshows und eröffnete für Bands wie Metallica, Steel Panther und Death Angel und spielte Hauptbühnen-Shows auf Festivals wie 70.000 Tons Of Metal in Miami. Ohne Frage gehören Striker zu einer der am schnellsten wachsenden Bands ihres Genres. Für ihr selbst produziertes Studioalbum PLAY TO WIN, das 2018 erschienen ist, gewannen Striker einen kanadischen Juno Award. Im Moment arbeitet die Band an neuem Material.

Das schwedisch/amerikanisch/brasilianische Power Metal-Quintett Northtale wird den Konzertabend eröffnen. Die Band wurde 2017 von Gitarrist Bill Hudson gegründet, der eigentlich an Songs für ein Soloalbum arbeitete. Sänger Christian Eriksson, Schlagzeuger Patrick Johansson, Keyboarder Jimmy Pitts und Bassist Mikael Planefeldt stießen während der Demophase dazu und man traf die Entscheidung, das Projekt zu einer Band zu machen. Das Debütalbum WELCOME TO PARADISE ist 2019 via Nuclear Blast erschienen und wurde von der internationalen Kritik hoch gelobt. Northtale sind im Moment mit Produzent Dennis Ward (Helloween, Unisonic, Angra) im Studio und nehmen ihr zweites Album für Nuclear Blast auf.

Unleash The Archers + Striker + Northtale – Tour 2021

24.11. Berlin, Columbia Theater

25.11. Hamburg, Kronensaal

26.11. Kassel, Goldgrube

01.12. A-Wien, Szene

04.12. Mannheim, 7er Club

05.12. Leipzig, Hellraiser

15.12. CH-Aarau, Kiff

16.12. Siegburg, Kubana

19.12. München, Backstage Halle

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.